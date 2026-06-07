إيران تطلق رشقات صاروخية ضد أهداف صهيونية في الأراضي المحتلة

أطلقت إيران رشقات صاروخية متتالية ضد أهداف صهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مساء اليوم الأحد، ودوّت صفارات الإنذار في طبريا وصفد والجولان وجنوبي حيفا بالأراضي المحتلة.

وقال مقر خاتم الأنبياء في إيران إن “على الجيش الصهيوني أن يوقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية”.

مضيفا أنه “في حال توسيع هذه الهجمات أو الرد على أي إجراء تتخذه إيران، فإنه سيواجه ضربات أشدّ إيلاماً وأكثر حسماً، وستُشنّ عمليات مدمّرة ضد الكيان وداعميه”.