إيران تطلق رشقة صاروخية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، عن إطلاق رشقة صاروخية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا ردا على الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني على ايران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية برصد 20 صاروخا إيرانيا تم إطلاقها صوب أهداف في فلسطين المحتلة.

كما أشارت مواقع إخبارية فلسطينية، أن صافرات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بالجليل المحتل، وتل أبيب الكبرى وحيفا. بالإضافة إلى مستوطنة “بزغوت” في رام الله بفلسطين المحتلة.

هذا وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، سماع دوي انفجارات في مدينة نابلس المحتلة.

من جهة أخرى، فرضت سلطات الاحتلال الصهيوني على وسائل الإعلام العبرية حظر النشر.

