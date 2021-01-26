إيران تعتمد لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد كورونا

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن إعتماد وتسجيل اللقاح الروسي “سبوتنيك V” في إيران.

وأورد الوزير في تصريحات صحفية، نقلها موقع “روسيا اليوم”: ” وافقت طهران على لقاح Sputnik V وتم تسجيله”.

مضيفا: “نأمل في المستقبل القريب أن نتمكن من شراءه وبدء الإنتاج المشترك أيضا”.

وتصل فعالية “سبوتنيك V” الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4 بالمائة، حسب نتائج الاختبارات السريرية.

كما يحمي هذا اللقاح، من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى، بنسبة 100 بالمائة.

وتم تسجيل اللقاح الروسي “سبوتنيك V” في 13 دولة.