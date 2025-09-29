إيران تعدم أحد أهم جواسيس الاحتلال الصهيوني

أعلنت السلطات الإيرانية، عن اعدام أحد أهم جواسيس إسرائيل في إيران، وفق ما ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية في البلاد.

وقالت وكالة ميزان إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” سعى إلى الحصول على قاعدة بيانات المؤسسات الحكومية. واختراق مراكز البيانات الإيرانية، كما سعى إلى استكشاف مسار استيراد المعدات الإلكترونية.

وأضافت الوكالة أن المحكمة العليا التي اتهمت الجاسوس، ويدعى “بهمن تشوبي أصل”، بعقد لقاءات مع مسؤولين في الموساد. رفضت استئنافه وأكدت حكم الإعدام بتهمة “الفساد في الأرض”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور