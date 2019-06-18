إيران تعزي الشعب المصري عن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي

قدّم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، تعازيه بوفاة الرئيس المصري محمد مرسي.

وقال في بيان نشرته وكالة “تسنيم” الإيرانية، “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحترم وجهات نظر الشعب المصري العظيم”.

تابعا”وتقدم التعازي بوفاة الدكتور محمد مرسي إلى عائلته وذويه،والشعب المصري وتسأل الباري أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان”.

للإشارة، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، أمس الاثنين، عن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون، أن مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.