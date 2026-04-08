إيران تعلق عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لهذا السبب

أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم، عن تعليق عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

وجاء القرار الإيراني على خلفية استمرار الهجمات التي يشنها جيش الكيان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وفق ما أفادت به الوكالة. وأكدت السلطات الإيرانية أن تعليق عبور السفن خطوة احترازية تهدف إلى حماية المصالح الوطنية وضمان سلامة النقل البحري.

ويعتبر مضيق هرمز شريانًا حيويًا لتصدير النفط، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي قرار بوقف العبور له انعكاسات كبيرة على الأسواق الدولية وأسعار الطاقة.