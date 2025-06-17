إيران تعلن إسقاط مسيرات صهيونية.. وتعتقل “جواسيس” يعملون لصالح الموساد

أعلنت إيران، إسقاط عدة مسيرات صهيونية اليوم الثلاثاء، في محافظ خراسان، خلال هجوم نفذته تل أبيب على أهداف عسكرية.

بدوره قال متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية: إنه “في الهجوم الذي شنته القوات المسلحة اليوم على النظام الصهيوني. تم استخدام صاروخ جديد، أعلن الصهاينة أنهم لم يلاحظوه على الإطلاق قبل إصابته”.