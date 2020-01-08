 إيران تعلن إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن قيامه بإطلاق عشرات الصواريخ الباليستية على قاعدة عين الاسد الامريكية في العراق.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية إن إطلاق الصواريخ جاء انتقاما لاغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وأفادت وكالة تسنيم بأن حرس الثورة الاسلامية بدأ عملية الانتقام لاغتيال سليماني، حملت اسمه.

وبثت وكالة تسنيم لقطات فيديو لإطلاق صواريخ باليستية.

وفي تطور لاحق، حذرت إيران الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية من مغبة السماح باستخدام قواعدها العسكرية لتوجيه ضربات لإيران.

وقالت إيران إنها ستستهدف أي قاعدة يتم منها شن عدوان عليها.

وعلى الجهة المقابلة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن علمها بتعرض قواعد عسكرية لها بالعراق لهجوم إيراني.

وقالت واشنطن إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا تشاوريا مع مجلس الأمن القومي لبحث التطورات.