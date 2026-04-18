إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز

قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إنه تقرر إعادة إغلاق مضيق هرمز.

وأضاف المتحدث أن مضيق هرمز سيبقى ضمن إدارة القوات المسلحة الإيرانية وتحت رقابة مشددة. وسيبقى على حالته السابقة ما دامت واشنطن لا تلتزم بضمان حرية حركة السفن من وإلى إيران.

وتابع: “بناء على المفاوضات وافقنا على عبور عدد من السفن من مضيق هرمز بحسن نية. لكن الولايات المتحدة انتهكت العهود مرة أخرى وواصلت قرصنتها البحرية”.

