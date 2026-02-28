إيران تعلن استهداف القاعدة البحرية الأميركية بالكويت وسفينة الدعم القتالي بالمحيط الهندي

بيان رقم 4 لحرس الثورة الإسلامية حول عملية “الوعد الصادق 4” التي تعرّضت لها السفينة MSP المكلّفة بنقل الذخائر للسفن الأميركية في مرسى جبل علي.

وجاء في بيان الحرس الثوري أنه “في الموجة الخامسة من عملية “الوعد الصادق 4″ تعرّضت السفينة MSP المكلّفة بنقل الذخائر للسفن الأميركية في مرسى جبل علي لإصابة بأربع طائرات مسيّرة وخرجت عن الخدمة بالكامل نتيجة الأضرار والانفجارات المتتالية”.

وأضاف البيان أنه تم استهداف القاعدة البحرية الأميركية في منطقة عبدالله المبارك بالكويت بأربع صواريخ باليستية و12 طائرة مسيّرة.

وأسفر هذا الاستهداف تدمير بنيتها التحتية الرئيسية وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات الأميركية.

كما تم إصابة سفينة الدعم القتالي من فئة MST المكلّفة بتزويد السفن الأميركية بالوقود في منطقة المحيط الهندي، بصواريخ إيرانية من طراز “قدر 380”.

واكد الببيان أن مقاتلو القوة البحرية في الحرس الثوري بالتوازي مع القوات الناشطة في المجال الجوي سيواصلون عملياتهم .