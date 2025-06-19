إيران تعلن بدء الموجة الـ15 من عملية “الوعد الصادق 3”

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عن بدء مرحلة جديدة من الهجمات المركبة. التي تنفذ باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. مستهدفة مواقع عسكرية ومراكز صناعية مرتبطة بالصناعات الدفاعية في مدينتي تل أبيب وحيفا.

وأوضحت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، أن الهجوم الجوي لا يزال مستمرا، إذ يجري استخدام أكثر من 100 طائرة مسيّرة قتالية وانتحارية. مع تركيز الضربات على أنظمة الدفاع الصاروخي في المدينتين”.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن الهجمات الصاروخية المؤثرة ستتواصل بشكل تصاعدي وفق خطة عسكرية تم إعدادها مسبقا. مشدّدا على أن العمليات الحالية تمثل تصعيدًا نوعيًا في استهداف البنية العسكرية الإسرائيلية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور