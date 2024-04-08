إيران تعلن عن موعد أول أيام عيد الفطر

أعلن مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الإثنين، أن يوم الأربعاء 10 أفريل هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وجاء في بيان لمكتب خامنئي إنه “يمكن رؤية هلال شوال مساء غد الثلاثاء”. وحسب إعلان مكتب الاستهلال لمكتب المرشد الإيراني فإن يوم الأربعاء سيكون عيد الفطر.

كما أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي، في بيان له أن يوم الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك في أستراليا، وذلك بناءً على تأكيدات حسابات الفلك.

وأوضح مجلس الإفتاء الأسترالي، أنه بعد متابعة للمراصد الفلكية والمجامع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم. فقد تحقق لدى مجلس الإفتاء الأسترالي أن هلال الشهر الجديد يولد يوم الثلاثاء الموافق لـ 9 أفريل 2024 في الساعة 4.20 قبل الفجر بتوقيت مدينة سيدني. ويغيب بعد غروب شمس اليوم بـ 12 دقيقة في الساعة 5.51 مساء.