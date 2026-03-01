إيران تعلن استشهاد المرشد الأعلى علي خامنئي

أعلنت قناة العالم، في خبر عاجل بثّته اليوم، عن استشهاد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، في حدث وُصف بالتاريخي والمفصلي الذي يطوي صفحة أحد أبرز القادة الذين طبعوا مسار إيران السياسي والديني خلال العقود الماضية.

وذكرت القناة أن رحيل خامنئي يشكّل خسارة كبيرة للجمهورية الإسلامية، بالنظر إلى الدور المركزي الذي اضطلع به منذ توليه منصب القيادة عام 1989، حيث قاد البلاد خلال تحولات داخلية عميقة وتحديات إقليمية ودولية متلاحقة، وكان المرجعية العليا في رسم السياسات الاستراتيجية للدولة.

ويُعدّ منصب المرشد الأعلى أعلى سلطة في النظام الإيراني، إذ يتمتع بصلاحيات دستورية واسعة تشمل الإشراف على القوات المسلحة، وتحديد التوجهات العامة للسياسة الخارجية، إضافة إلى دوره الديني باعتباره المرجعية العليا للنظام القائم على مبدأ “ولاية الفقيه”.

وخلال أكثر من ثلاثة عقود في موقع القيادة، ارتبط اسم خامنئي بمحطات مفصلية في تاريخ إيران الحديث، من إدارة ملفات الصراع الإقليمي، إلى مواجهة العقوبات الدولية، وصولاً إلى تعزيز بنية الدولة ومؤسساتها.