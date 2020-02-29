إيران تعلن وفاة 9 أشخاص وإصابة 205 بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، وفاة 9 أشخاص بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 205 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال نفس الفترة.

وبذلك ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في إيران، إلى 593 حالة، وحالات الشفاء إلى 123 حالة، ووفاة 43 شخصا، حسب المتحدث بإسم وزارة الصحة “كيانوش جهانبور”، خلال مؤتمر صحفي.

وأورد ذات المسؤول: “سيتم تعطيل الجامعات والمدارس وجميع المراكز الثقافية والفعاليات الرياضية حتى نهاية الأسبوع القادم “.

وطالب ذات المتحدث، الشعب الإيراني، بعدم السفر بين المدن، وعدم التجمع، وإلغاء جميع الأعراس ومجالس العزاء والزيارات والالتزام في المنازل.