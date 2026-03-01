إيران تغلق مضيق هرمز وسط مخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد

ذكرت وكالة مهر للأنباء الإيرانية، أن إيران أغلقت مضيق هرمز. ما سيؤدي إلى شل حركة الملاحة عبره لا سيما لناقلات النفط والغاز حيث يمر عبره أكثر من 20 مليون برميل نفط يومياً. وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. بالإضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد حيث تمر عبره أكثر من 11 % من التجارة العالمية.

ومن المتوقع أيضاً في حال استمر اغلاق مضيق هرمز لمدة طويلة، أن تسجل أسعار النفط والغاز ارتفاعاً قياسياً والذي سيؤدي بدوره إلى زيارة كبيرة بأسعار السلع والبضائع على مختلف أنواعها في العالم.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطاني بأنها تلقت عدة بلاغات من سفن في الخليج. تفيد بتلقيها رسائل بشأن إغلاق مضيق هرمز.

ويعد مضيق هرمز أهم ممر لتصدير النفط في العالم، إذ يربط كبار منتجي النفط في الخليج. مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات، بخليج عُمان وبحر العرب.