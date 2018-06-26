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“إيران” تقطع طريق الجزائر على “كيروش”!!

الرياضة
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“إيران” تقطع طريق الجزائر على “كيروش”!!
بقلم إسماعيل عشاش

يسعى الإتحاد الإيراني لكرة القدم، لقطع الطريق على الجزائر الراغبة في خطف، “كارلوس كيروش” بغرض تدريب المنتخب الوطني وخلافة ماجر.

وكشفت الـ”البي بي سي” بأن “الفُرس” قدّموا عرضا رسميا للتقني البرتغالي، لتمديد عقده لـ6 أشهر قادمة، وقيادتهم لكأس آسيا 2019.

ولا ينوي الإيرانيون التخلي عن المُدرب الأسبق لـ”ريال مدريد”، خاصة بعد أن قادهم لتقديم عروض مميزة جدا خلال نهائيات كأس العالم بروسيا.

وكان رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، ألمح بأن “كيروش” يتواجد ضمن قائمة الفنيين الذين يستهدف إستقداهم للإشراف على “مُحاربي الصحراء”.


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