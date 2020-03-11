إيران تكشف عن توصلها لدواء لمعالجة فيروس كورونا

كشفت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن التوصل لإكتشاف دواء محلي مضاد لفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة الإيرانية، نقلا عن وكالات أنباء دولية، أن دواءً محليا لعلاج المصابين بفيروس كورونا أعطى نتائج نسبية خلال 24 ساعة من حقنه.

وقال ذات المصدر أن الوقت لا يزال مبكرا للحكم عليه وتقييمه بالكامل.

وأضافت وزارة الصحة الإيرانية أنه يمكن إنتاج هذا الدواء في غضون 3 أسابيع.

هذا وأعلن الرئيس الإيراني أن بلاده تحاول السيطرة على إنتشار فيروس كورونا.

كما دعا روحاني الإيرانيين إلى البقاء في بيوتهم وأخذ فيروس كورونا على محمل الجد.