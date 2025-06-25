إيران تنفذ حكم الإعدام بحق 3 أشخاص أدينوا بتهمة التجسس لصالح الموساد

أعلنت السلطات الإيرانية، صباح الأربعاء، تنفيذ أحكام الإعدام شنقا بحق 3 أشخاص بعد إدانتهم بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الصهيونية الموساد وذلك بعد يوم واحد فقط من دخول الهدنة. بين إيران وإسرائيل حيّز التنفيذ عقب تصعيد. عسكري دام 12 يومًا.

وذكرت السلطة القضائية الإيرانية في بيان أنه أُلقي القبض على كل من إدريس علي وآزاد شجاعي ورسول أحمد رسول. أثناء محاولتهم استيراد معدات تُستخدم في عمليات الاغتيال داخل البلاد.

وتمت محاكمتهم بتهمة “التعامل مع الكيان الصهيوني.” وتنفيذ حكم الإعدام بهم شنقا في مدينة أورميا (شمال غرب البلاد).

ونشرت وكالة “ميزان” -التابعة للسلطة القضائية- صور الثلاثة وهم يرتدون زي السجناء الأزرق، دون الكشف عن تفاصيل. إضافية تتعلق بالشخصية المستهدفة بالاغتيال أو طبيعة المعدات المهربة، مكتفية بالإشارة إلى أن تلك المعدات. استُخدمت سابقا في عملية اغتيال داخل البلاد.

وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجائي قد تعهّد الأحد بـ”الإسراع في البتّ بقضايا الأمن القومي. لا سيما تلك المتعلقة بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني أو دعمها”. واصفا من يعمل لصالحها بـ”الطابور الخامس للعدو”.