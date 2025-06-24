إيران تنفي قصف الكيان الصهيوني بعد وقف إطلاق النار

نفت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، أخبار إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد فرض وقف إطلاق النار على الكيان الصهيوني.

وأوضحت ذات المصادر، أنه لا يوجد أي دليل رسمي يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية هي من أطلقت الصاروخ الأخير. مشيرة أن جيش العدو الصهيوني يتجه لخرق الاتفاق وسيتحمّل تبعات ذلك بالكامل.

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