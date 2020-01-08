إيران تنهي عملياتها الإنتقامية ضد أمريكا

أعلنت إيران انتهاء عملياتها الإنتقامية ضد الولايات المتحدة ردا على اغتيال قائد “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

وجاء هذا على لسان مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي.

حيث أنّه قال في إجابة عن سؤال من وكالة “تاس” الروسية حول رد بلاده على كلمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن التصعيد الأخير: “كل عمليتنا كانت متكافئة مع مقتل قاسم سليماني، وتم إنهاؤها”.

مضيفًا: “في حال عدم إقدام الولايات المتحدة على أي إجراءات عسكرية ضد إيران، لن نقوم نحن من جانبنا بأي خطوات من هذا النوع”.

وأشار المندوب الإيراني إلى أنّ بلاده عملت بتوافق تام مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ونفذت حقها في الدفاع عن النفس.

وواصل: “لكن لن يكون لدى إيران سبيل بديل عن الرد في حال إتخاذ الولايات المتحدة قرار شن عمليات عسكرية جديدة”.