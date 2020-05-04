إيران توافق على حذف 4 أصفار من عملتها

أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن البرلمان الإيراني قد وافق على مشروع قانون يسمح للحكومة بحذف أربعة أصفار من “الريال”، وهي تسمية العملة المتداولة هناك، وذلك عقب تراجع حاد في قيمتها بسبب العقوبات الأمريكية.

وستتغير عملة إيران بموجب هذا المشروع من “الريال” إلى “التومان”، والذي يساوي 10 آلاف ريال، وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أن قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية وافق عليه المشرّعون.

ويحتاج مشروع القانون موافقة هيئة من رجال الدين تتولى فحص القوانين قبل أن تصبح سارية، وقد قال التلفزيون الرسمي الإيراني، إنه سيكون أمام البنك المركزي الإيراني عامان “لتمهيد الطريق لتغيير العملة إلى التومان.”

هذا وكانت فكرة حذف أربعة أصفار من العملة متداولة منذ سنة 2008، لكنها ازدادت إلحاحا بعد عام 2018، حين انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات، إذ فقد “الريال” أكثر من 60 بالمئة من قيمته.

وحسب مواقع لأسعار الصرف الأجنبي، فقد سجلت العملة الإيرانية حوالى 156 ألف ريال للدولار الواحد في السوق غير الرسمية اليوم.

ويعني ذلك أساسا، بأن من لا يحمل بطاقة مصرفية، عليه أن يتخلّى عمليا عن النقود المعدنية وأن يحمل رزما من الأوراق المصرفية للمشتريات اليومية.