إيران توقف إيفاد سفيرها الجديد إلى السويد بعد الإساءة إلى القرآن

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، وقف الاجراءات الخاصة بإيفاد سفيرها الجديد إلى السويد، وذلك بعد الإساءة إلى القرآن الكريم.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه رغم استكمال الإجراءات الإدارية لإيفاد سفيرها الجديد إلى السويد. إلا أنه بسبب الإساءة الى القرآن الكريم في هذا البلد، فإن وزارة الخارجية لا تخطط حاليا لإيفاد السفير.

جدير بالذكر أنه تم تعيين حجة الله فغاني، سفيرا جديدا لإيران في السويد. وكان من المفترض أن يتوجه إلى ستوكهولم لتولي منصبه الجديد.

كما أثارت حادثة حرق نسخة من القرآن على يد رجل سويدي من أصل عراقي يبلغ من العمر 37 عامًا، استنكارًا واسعًا في العالم العربي والإسلامي.

وطالب وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الحكومة السويدية بضرورة تسليم الشخص الذي حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم، إلى الحكومة العراقية لمثوله أمام المحكمة.

يشار أن الجزائر أدانت بأشد العبارات إقدام متطرفين سويديين على إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام المسجد الكبير بستوكهولم.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، أن الجزائر تدين بأشد العبارات هذا التصرف، والذي تم بعد الترخيص من قبل السلطات السويدية بتنظيم مظاهرة لارتكاب هذه الجريمة.

كما أكدت الجزائر رفضها التام لهذا الحادث الاستفزازي الذي ارتكب في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك. مشددة على أن هذه الممارسات المشينة والمتكررة من شانها إثارة الكراهية واستفزاز المشاعر الدينية للمسلمين. والاساءة البالغة لقيم الحرية التي ترتكز عليها المجتمعات بما تحمله من معاني الانسانية.