إيران تُعيد فتح مجالها الجوي جزئيا

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية إعادة فتح جزء من المجال الجوي للبلاد، إلى جانب عدد من المطارات، وذلك بعد إغلاق استمر 7 أسابيع نتيجة تداعيات الحرب.

وقالت هيئة الطيران المدني الإيراني، اليوم السبت، أنه سيتم إعادة فتح جزء من المجال الجوي الإيراني وعدد من المطارات اعتبارا من الساعة السابعة صباح اليوم.

وأضافت أن المسارات الجوية في الجزء الشرقي من المجال الجوي الإيراني مفتوحة لعبور الرحلات الدولية.

كما أوضحت الهيئة أن حركة الطيران ستُستأنف في المطارات بشكل تدريجي بناء على الجاهزية التقنية.