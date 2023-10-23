 إيران: سنطلق صواريخنا مباشرة على حيفا إذا لزم الأمر

قال نائب القائد العام لحرس الثورة الإيراني العميد علي فدوي، أنه وإذا لزم الأمر سيطلقون صواريخهم مباشرة على حيفا.

وعاش سكان غزة، ليلة مرعبة أمس، في الوقت الذي تستمر فيه طائرات الاحتلال الحربية بإلقاء عشرات الصواريخ والقنابل على المنازل فوق رؤوس أهلها وساكنيها.

وأفادت مصادر طبية، بأنه مع نهاية اليوم السادس عشر للعداون الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد أكثر من 400 مواطن فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ونفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 25 مجزرة خلال يوم الأحد مستهدفا المنازل بشكل مباشر بدون تحذير الأهالي.