إيران.. غارات أمريكية صهيونية تستهدف 4 مخازن للنفط في طهران

أفاد مسؤول إيراني، اليوم الأحد، أن الغارات الأمريكية والإسرائيلية استهدفت خلال الليل 4 مخازن للنفط وموقعًا لوجستيًا يستخدم لنقل المنتجات النفطية في طهران ومحيطها.

وأفاد المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية،كرامت ويس كرمي، للتلفزيون الرسمي. أن طيران العدو استهدف الليلة الماضية 4 مخازن للنفط ومركزًا لنقل المنتجات النفطية في وسط طهران والبرز. مضيفًا أن المنشآت الخمس تضررت وأن الحريق تحت السيطرة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه فوجئ باعتذار إيران لدول في الشرق الأوسط كانت قد استهدفتها. معتبرًا أن هذا الاعتذار يمكن اعتباره انتصارا للولايات المتحدة وحلفائها.

