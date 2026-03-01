إيران.. مجلس قيادة مؤقت يتسلم مهام المرشد بعد مقتل خامنئي

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني إن “العدو واهم بأن اغتيال القادة سيزعزع إيران”، وأعلن عن قرب تشكيل مجلس قيادة مؤقت يتسلم مهام المرشد علي خامنئي حسب الدستور.

وفي كلمة مصورة بثها التلفزيون الإيراني قال لاريجاني: “سنحرق قلب أمريكا وإسرائيل كما احترقت قلوبنا. على المرشد، والشعب الإيراني أثبت أنه متمسك بقيادته.. كنا قلقين على القائد وندرك جيداً. أن العدو يعرف مكانته في قلوب الشعب الإيراني ولذا سنحرق قلوب الأعداء. المرشد خامنئي أصر على مواصلة حياته بنحو طبيعي من دون أي تدابير استثنائية”.

مضيفا “تم وضع خطط لترتيب القيادة حسب الدستور، وتم تشكيل مجلس قيادة مؤقت وفق الدستور. يتسلم مسؤوليات القائد حتى اختيار خلفاً له، هذا الإجراء يأتي وفقًا لأحكام الدستور الإيراني. لضمان استمرارية إدارة شؤون الدولة وعدم حدوث فراغ قيادي خلال هذه المرحلة الحساسة.

