إيران.. مقتل مدير استخبارات في هجوم انتحاري

قُتل مجتبى شهيدي، مدير استخبارات مدينة بندر لنجة، السبت، على إثر هجوم انتحاري.

وبحسب وكالة أنباء فارس، وقع هجوم انتحاري مساء السبت، أمام مركز للشرطة في بندر لنجة بمحافظة هرمزغان جنوب إيران.

حيث أسفر الهجوم عن مقتل مدير الاستخبارات شهيدي، وإصابة نائبه، إضافة إلى مصرع المهاجم.

كما وصف قائم مقام بندر لنجة الهجوم بأنه “إرهابي”، في بيان أصدره بشأن الحادثة.

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