إيران.. مقتل نائبين لرئيس الاستخبارات ورئيس العمليات في هيئة الأركان العامة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن مقتل نائب رئيس الاستخبارات، غلام رضا محرابي، ونائب رئيس العمليات في هذا المقر، مهدي رباني، في هجمات الكیان الصهيوني علی إیران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه “انضمّ العميد غلام رضا محرابي والعميد مهدي رباني، مسؤولا في مقر هيئة الأركان العامة. في القوات المسلحة الإيرانية إلى صفوف رفاقهما الشهداء، إثر العدوان الغاشم للكيان الصهيوني الإرهابي والمُزيّف والمجرم على ايران”.

وكان العميد غلام رضا محرابي نائب رئيس الاستخبارات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. والعميد مهدي رباني نائب رئيس العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

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