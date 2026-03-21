إيران: هجوم يستهدف منشأة نطنز لتخصيب ‌اليورانيوم‌ ولا تلوث نووي

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، ​أن ‌الولايات المتحدة وإسرائيل ‌شنتا ‌هجوما على منشأة نطنز لتخصيب ‌اليورانيوم، ‌صباح اليوم السبت.

وأضافت الوكالة ‌أن مركز نظام السلامة النووية في البلاد أجرى تحقيقات فنية وخبراتية. حول احتمالية انتشار التلوث الإشعاعي في محيط المنشأة.

وواصلت “بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها، لم يتم الإبلاغ عن أي تسرب للمواد المشعة في هذا المجمع. ولا يوجد أي خطر يهدد سكان المناطق المحيطة به”.

