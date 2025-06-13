إيران تقصف تل أبيب ردا على هجوم الكيان الصهيوني 

أعلن التلفزيون الإيراني، مساء اليوم الجمعة، أن صواريخ إيرانية وصلت إلى الكيان الصهيوني وأصابت أهدافاً بشكل مباشر في تل أبيب.

ووفقا للمصدر ذاته “بدء الرد الإيراني الساحق” بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل. وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وطالبت المواطنين بالدخول لغرفهم المحصنة.

ونقلا عن قناة الجزيرة، أعلنت الجبهة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس وعدة مدن إسرائيلية. وأظهرت صور مباشرة تصاعد أعمدة الدخان من أحد المواقع في تل أبيب، وأكدت القناة 13 اندلاع حريق قرب مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

كما تم رصد إطلاق أكثر من 100 صاروخ من إيران باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وسمع دوي صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة من الأراضي المحتلة.

في حين أفاد موقع إسرائيل هيوم بسقوط صواريخ على 7 مناطق وسط إسرائيل.