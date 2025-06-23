إيران توجه ضربات صاروخية للقوات الأمريكية في الخليج

شن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم، هجوماً صاروخياً على عدة قواعد عسكرية أمريكية في كل من قطر والعراق.

وأطلق الحرس الثوري الإيراني اسم “بشائر الفتح” على هجماته الصاروخية التي استهدفت القواعد العسكرية الأمريكية في كلٍّ من العراق وقطر.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فقد سمِعَ دوي انفجارات في سماء العاصمة القطرية الدوحة.

وفي هذا الصدد، قالت وكالة “رويترز” إن الانفجارات كانت مدوية في سماء العاصمة القطرية، فيما أشار موقع “أكسيوس” إلى أن إيران أطلقت 6 صواريخ في الهجوم الذي استهدف بشكل رئيسي القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

ومن جهتها، نقلت وسائل إعلام عراقية عن دخول القوات الأمريكية إلى الملاجئ، ما يعكس حالة من القلق الشديد في صفوف الجيش الأمريكي بعد الهجوم.