“إيرباص” : “الأسطول الدولي  للطائرات سيتضاعف خلال 20 سنة المقبلة”

قالت شركة “إيرباص” الدولية،اليوم الأربعاء، أن الأسطول الدولي للطائرات سيتضاعف خلال الـ 20 سنة المقبلة.

وأفادت “إيرباص ” في بيان لها نشر عبر موقعها الرسمي عن تسجيل الحاجة لأزيد من 39210 طائرة إضافية وشحن جديد بحلول سنة 2038.

وأضافت “إيرباص” انه ستكون هناك حاجة لأزيد من 550000 طيار جديد و ما يقارب 6400 تقني جديد لتلبية هذه الاحتياجات المستقبلية.

وأشارت “إيرباص” إلى أن حجم الأسطول الدولي للطائرات الناشطة بلغ 47680 طائرة، أي بمعدل نمو سنوي قدر بـ 4.3 في المائة.

كما أكد بيان شركة “إيرباص” أن تضاعف حركة النقل الجوية بأكثر من الضعف منذ سنة 2000 وتزايد الربط الجوي بين المناطق و البلدان كان السبب وراء زيادة طائرات الأسطول العالمي.

وأحصت “إيرباص” في ذات السياق الحاجة لـ 39210 طائرة جديدة لتلبية احتياجات النمو العالمي المقدرة بـ25000 .