“إيركسن” يتصدر واجهة الصحف العالمية

تصدرت صورة النجم الدنماركي “كريستيان إيركسن” واجهة مختلف الصحف العالمية الصادرة اليوم الأحد، كنوع من الدفع المعنوي للاعب وعائلته بعد الأحداث التي شهدتها مباراة منتخب بلاده أمس السبت أمام فنلندا وسقوطه في الملعب بسبب نوبة قلبية.

وعنونت صحيفة “ماركا” في عددها الصادر اليوم الأحد: “الأبطال تم تحديدهم مسبقا.. الأطباء” كنوع من الإشادة للطاقم الطبي الذي أنقذ حياة اللاعب الدنماركي. أما صحيفة الموندو الكتالوني فعنونت هي الأخرى: “لقد نجى.. تم انقاذه”، في حين صحيفة “آس” الإسبانية فعنونت: “إيركسن على قيد الحياة”.

في حين عنونت صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “مباراة من أجل الحياة.. الطاقم الطبي نجح انقاذ إيركسن”. في نفس السياق، عنونت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “إيركسن.. نحن في انتظارك”، أما صحيفة “أبولا” البرتغالية فعنونت: “أكثر من مجرد كرة قدم”.