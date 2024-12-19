إيرلندا تُحوّل مقر سفارة الكيان الإسرائيلي في دبلن إلى متحف فلسطين

كشفت صحيفة The Irish Times أنه سيتم فتح متحف فلسطين في عاصمة إيرلندا، مكان مقر سفارة الكيان الصهيوني، بعدما قررت غلقها بدبلن.

وأضافت الصحيفىة ذاتها أن مؤسس المتحف فيصل صالح قال “إن افتتاح فرع للمتحف في سفارة إسرائيلية سابقة، هو بمثابة “بيان سياسي”.

وتابع فيصل صالح قائلاً: “بئس المصير، من يريد أن تكون هناك دولة إبادة جماعية في بلاده؟ إن ما يفعلونه أمر مروّع. وإيرلندا هي واحدة من الدول القليلة التي تدعم الشعب الفلسطيني بالفعل”.

وتوجه مؤسس المتحف، فيصل صالح، بالشكر لدولة إيرلندا على وقوفها إلى جانب الفلسطنيين قائلا: “نحن ممتنون جداً للشعب الإيرلندي على الموقف الذي اتخذه. وعندما أقمنا المعرض في بانتري الإيرلندية، تلقينا دعماً هائلاً، وكان الأمر يفوق توقّعاتنا”.