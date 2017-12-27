إيريس تكشف عن أحدث منتجاتها وتعد بمزيد من المفاجآت

عرف جناح شركة اريس بالمعرض الوطني للإنتاج في طبعته 26 اقبالا كبيرا للمواطنين، حيث ابدى الجميع اعجابهم بمنتجات الشركة خاصة اجهزة التلفاز الأندرويد.
https://www.youtube.com/watch?v=38PsN2dG25Q
تشهد الحدود الشرقية بين الجزائر وتونس،هذه الأيام، توافد عدد كبيبر من المسافرين الجزائريين نحو الاراضي التونسية.
حيث بلغ عدد المسافرين على تونس 15 الف مسافر يوميا…
نجحت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لميلة، في عملية نوعية من توقيف هارب من العدالة، عليه أحكام 30 عاما غيابيا.
ويتعلق الأمر، بالمسمى "م س" 27…
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