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إيريس تكشف عن أحدث منتجاتها وتعد بمزيد من المفاجآت

أخبار الجزائر
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إيريس تكشف عن أحدث منتجاتها وتعد بمزيد من المفاجآت
بقلم هواري شالخ

عرف جناح شركة اريس بالمعرض الوطني للإنتاج في طبعته 26 اقبالا كبيرا للمواطنين، حيث ابدى الجميع اعجابهم بمنتجات الشركة خاصة اجهزة التلفاز الأندرويد.

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