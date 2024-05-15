إيريك زمور: مرسيليا لم تعد مدينة فرنسية

قال رئيس Reconquête المتطرف الفرنسي، إريك زمور، إن المدينة الثانية في فرنسا، مرسيليا. على الرغم من أنها “تقع على الأراضي الفرنسية”، لم تعد تعيش وفقًا لـ “الشرائع الفرنسية”.

وعتبر إيريك زيمور، رئيس حزب الاسترداد، يوم الأربعاء على قناة BFMTV-RMC. أن ثاني مدينة في فرنسا أصبحت مدينة لتهريب المخدرات.

وبالتالي، وفقا له، فإن مرسيليا “لم تعد مدينة فرنسية حقا”، باستثناء “عدد قليل من الأحياء الصغيرة المحفوظة بأعجوبة”.

وقال “إنها لا تزال على الأراضي الفرنسية، ولكن يمكنك أن ترى أن السكان في مرسيليا، اليوم. لم يعودوا يعيشون وفقا للقوانين الفرنسية”.

ويقارن الأخير بين حرب الأفيون، التي يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر بين الإنجليز والصينيين. وتجارة المخدرات التي تعاني منها مدينة مرسيليا.