إيريك زمور يصدم الفرنسيين: لا أعترف بحقوق الإنسان ويجب طرد اللاجئين الأوكرانيين
على قناة RTL ، صباح اليوم الخميس ، دعا إريك زمور الفرنسيين إلى “الحذر” عند مواجهة مسألة الترحيب باللاجئين ، وخاصة الأوكرانيين.
إريك زمور لا يزال حازما متمسكا بخطه العنصري متشككًا في استقبال اللاجئين الأوكرانيين في فرنسا. حيث أوضح المرشح، الخميس صباحًا، على RTL ، أن الحرب يجب ألا تصرف الفرنسيين عن مصالحهم.
وقال المثير للجدل على RTL: “عندما تكون هناك حرب ، تستدير العيون ، هذا طبيعي ، إنه إنسان. لكني أعتقد أن الأزمات لا تلغي بعضها البعض ، إنها تتراكم. هناك أزمة كبيرة لتغيير الناس في أفق عام 2050.”
وأضاف “أيها الفرنسيون لا تفرطوا في الكرم. أكبر الأخطاء السياسية التي يرتكبها الفرنسيون هي عندما يضعون المشاعر في السياسة”.
وتابع إيريك زمور “ما أردت أن أقوله للفرنسيين هو كونوا حذرين. نحن شعب كريم بالإضافة إلى أن الأوكرانيين إخواننا ، فهم أوروبيون ومسيحيون، ومن الواضح أننا نرحب بهم. ولكن احذروا”.
وأضاف “اكتشفنا أن هناك ثلث الأفارقة والشمال أفريقيين من بين هؤلاء الذين يسمون باللاجئين الأوكرانيين، مكررًا للمرة الثانية تأكيدًا خاطئًا”.
وأوضح إريك زمور أن “فرنسا عالمية لأنها مسيحية. لكن هذا لا يعني أنه يجب عليها حماية العالم بأسره. أنا على سبيل المثال ضد ما يسمى بسياسة حقوق الإنسان. ليس على فرنسا أن تبني نفسها على الدفاع عن حقوق الإنسان لتحديد سياستها الخارجية. على أساس مصالحها.
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يعتقد دومينيك سوبو، رئيس جمعية SOS العنصرية في فرنسا، أن الفعل التخريب العنصري التي استهدف المسلمين صباح أمس الإثنين. مرتبط بخطب الكراهية التي يطلقها إيريك زمور.
واستنكر رئيس منظمة SOS Racisme ، دومينيك سوبو، على تويتر ، “تحرير الخطاب العنصري الذي ينقله إريك زمور وشركاؤه”. الذي شجع على تنامي ظاهرة العنصرية والكراهية ضد المسلمين. آخرها تلك التي وقعت أمس الاثنين، بعد تعليق خنزير ميت أمام دار جنائز جزائرية.
كما استنكرت الجمعية في بيان صحفي “تصاعد قوة العداء ضد العرب والمسلمين في فرنسا”. وكذلك قيام الطبقة السياسية بنشر “خطابات كراهية”.
وأدانت SOS Racisme على وجه الخصوص حريق شركة حلال في Agen ، في Lot-et-Garonne ، يوم الأحد 30 جانفي. ونقش الصليب المعقوف على واجهة الشركة.
للتذكير، في الصباح الباكر، من يوم أمس الاثنين، تم اكتشاف جثة خنزير بري في تولوز بفرنسا. معلقة أمام دار جنازة جزائرية.
وحسب ما أورده موقع actu.fr، فقد تم وضع جثة الخنزير البري أمام مجمع تجاري في تولوز. على بعد أمتار قليلة من حدائق باري في تولوز. وبالضبط أمام دار جنائز جزائرية.
وقال جمال سكاك، صاحب وكالة الجنازة الإسلامية الإسراء أو المعراج، إن هذا الهجوم المعادي للإسلام يستهدفه.
وأضاف “لقد صُدمت حقًا، وذهلت! خاصة أطفالي! هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا لي …”
وتابع “في السنوات الأخيرة، كنت ضحية للإسلاموفوبيا بشكل منتظم”.
في عام 2015 –يضيف المتحدث- تم وضع عبارات مهينة على دار الجنائز الأخرى التي أديرها في منطقة بونيفوي بعلامات مهينة.
وأضاف جمال سكاك “أشعر الآن بالعجز إنني مستهدف. لكن ماذا تريد منا أن نفعل؟ أكثر ما يقلقني هو بناتي. لقد ولدوا هنا، نحاول أن نقدم لهم تعليمًا إيجابيًا، لنطلب منهم المضي قدمًا. حتى أنهم انتهوا من دراستهم! نحن نعمل نتحرك! لماذا هذا يحدث لي فقط”.
وتابع المتحدث “نحن قلقون بعض الشيء. لقد فعلوا ذلك، لكن لا يوجد ما يمنعهم من العودة ووضع قنبلة.”
وأضاف “إذا قابلت الفاعلين ذات يوم، فسأمحهم. يجب ألا تقابل الشر بالشر أبدًا”.