إيريك زمور يصدم الفرنسيين: لا أعترف بحقوق الإنسان ويجب طرد اللاجئين الأوكرانيين

على قناة RTL ، صباح اليوم الخميس ، دعا إريك زمور الفرنسيين إلى “الحذر” عند مواجهة مسألة الترحيب باللاجئين ، وخاصة الأوكرانيين.

إريك زمور لا يزال حازما متمسكا بخطه العنصري متشككًا في استقبال اللاجئين الأوكرانيين في فرنسا. حيث أوضح المرشح، الخميس صباحًا، على RTL ، أن الحرب يجب ألا تصرف الفرنسيين عن مصالحهم.

وقال المثير للجدل على RTL: “عندما تكون هناك حرب ، تستدير العيون ، هذا طبيعي ، إنه إنسان. لكني أعتقد أن الأزمات لا تلغي بعضها البعض ، إنها تتراكم. هناك أزمة كبيرة لتغيير الناس في أفق عام 2050.”

وأضاف “أيها الفرنسيون لا تفرطوا في الكرم. أكبر الأخطاء السياسية التي يرتكبها الفرنسيون هي عندما يضعون المشاعر في السياسة”.

وتابع إيريك زمور “ما أردت أن أقوله للفرنسيين هو كونوا حذرين. نحن شعب كريم بالإضافة إلى أن الأوكرانيين إخواننا ، فهم أوروبيون ومسيحيون، ومن الواضح أننا نرحب بهم. ولكن احذروا”.

وأضاف “اكتشفنا أن هناك ثلث الأفارقة والشمال أفريقيين من بين هؤلاء الذين يسمون باللاجئين الأوكرانيين، مكررًا للمرة الثانية تأكيدًا خاطئًا”.

وأوضح إريك زمور أن “فرنسا عالمية لأنها مسيحية. لكن هذا لا يعني أنه يجب عليها حماية العالم بأسره. أنا على سبيل المثال ضد ما يسمى بسياسة حقوق الإنسان. ليس على فرنسا أن تبني نفسها على الدفاع عن حقوق الإنسان لتحديد سياستها الخارجية. على أساس مصالحها.

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