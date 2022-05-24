إيريك زمور: يمكن للمحجبات تقديم الأخبار على التلفزيون الفرنسي خلال 30 عامًا
رد السياسي الفرنسي إيريك زمور، على قرار طالبان إجبار المذيعات الأفغانيات تغطية وجوههن أثناء تقديمهن الأخبار.
وقال السياسي اليميني المتطرف إيريك زمور يوم أمس الاثنين أن النساء المحجبات يمكنهن تقديم الأخبار في غضون 30 عامًا على التلفزيون الفرنسي.
وقال زمور على CNews ردًا على سؤال هل تعتقد أنه بعد ثلاثين عامًا ستقدم النساء المحجبات الأخبار هنا “انظروا. إلى ما يحدث في الضواحي الإسلامية. انظروا إلى العدد الهائل من المحجبات في روبيه، في الضواحي الباريسية …”.
وقال “إنها ليست أقلية متطرفة انظر في استطلاعات الرأي: 70٪ من مسلمي فرنسا يريدون ارتداء البوركيني في حمامات السباحة. وعلى أي حال فإنه غير محظور، و 75٪ يريدون السماح بساعات منفصلة “.
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إيريك زمور يتلقى صفعة عنيفة
في الربيع الماضي، عندما اتخذ قراره بالترشح للرئاسة، كان إريك زمور يهدف إلى الحصول على 8 إلى 10٪ من الأصوات الفرنسية. لكن هوسه بالعنصرية ضد المسلمين والمهاجرين والجزائريين بصفة خاصة حالوا دون تحقق حلم التربع على كرسي الاليزيه.
لم ير إيريك زمور أن مسألة القوة الشرائية تشغل الفرنسيين قبل كل شيء. وبدل ذلك راح ينادي إلى طرد الجزائريين وكل المسلمين والمهاجرين من الأراضي الفرنسية. ورغم ردة الفعل الرافضة لأفكاره التي تلقاها من الشارع الفرنسي إلا أنه استمر في عدوانيته وأفكاره العنصرية.
وتسببت مواقف العنصري زمور في حدوث تباينات في معسكره، لا سيما عندما دعا الى طرد المهاجرين الأوكرانيين من أصول افريقية.
في مساء الجولة الأولى من الرئاسيات الفرنسية، كانت الصفعة عنيفة. تم إقصاؤه بنسبة 7.2٪ “. وبث أنصاره الذين لم يتجاوزوا ألف شخص فيديو أظهروا فيه خيبتهم بعد خسارة مرشحهم العنصري.
ايريك زمور، الخاسر الذي كان يحلم بأن يكون في موقع قوة، تحطمت طموحاته. لكن ورغم ذلك وعد أنصاره بمواصلة القتال والانطلاق في التحضير للانتخابات التشريعية الفرنسية في جوان المقبل.
وقد دعا المرشح اليميني المتطرف ناخبيه للتصويت لمارين لوبان باسم محاربة الهجرة. ومع ذلك ، فقد أكد طوال الحملة الانتخابية أن منافسه في حزب RN “ليس لديه فرصة” للفوز ضد إيمانويل ماكرون.
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لهذا طردت عائلة زيدان المتطرف إيريك زمور
أقدم شقيق أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان على طرد المرشح للرئاسيات بفرنسا اليميني المتطرّف إريك زمور من ملعب رياضي.
وأراد اليميني المتطرّف زمور ممارسة الرياضة لأغراض سياسية تحسبا لرئاسيات المقررة يوم 10 افريل المقبل. وذلك داخل ملعب شيّده زين الدين زيدان بِبلدية إيكس أون بروفونس بِالجنوب الفرنسي. أين إصطدم بنور الدين شقيق الأسطورة زيدان الذي قام بطرده من المنشأة الرياضية الجوارية.
كجزء من رحلة حملته إلى مرسيليا، خطط إريك زمور للعب كرة القدم في مجمع رياضي تابع لزين الدين زيدان. لكن القائمين على المكان، أنهوا المباراة قبل الأوان.
وبهذا الخصوص صرح الأستاذ Etienne Liebig “إريك زمور ليس فقط أي شخص. نحن نؤجر مكانًا لشخص قال أشياء خطيرة وهي جرائم. يمكن إلقاء اللوم علينا بسبب ذلك، أفهم رد الفعل.
أما بالنسبة لفريد هرمل، مستشار RMC السابق في إسبانيا. فقد قال “هذا قرار منطقي هيدالغو، بيكريس، ماكرون، أي شخص ، كان سيُطرد من هذا الملعب لسبب بسيط للغاية. وهو أن زين الدين زيدان رفض دائمًا الاستيلاء عليه سياسيا “.
وأضاف “في عدة مناسبات، ابتداءً من عام 1998، اقترب منه أشخاص من اليمين واليسار ليرتبطوا بشكل أو بآخر بالسياسة. لقد رفض دائمًا لسبب بسيط هو رفضه الدخول في غمار السياسة. أتفهم رد فعل عائلته. أخوه، الذي يُدعى أيضًا زيدان، يحمي اسمه “.