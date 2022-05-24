إيريك زمور: يمكن للمحجبات تقديم الأخبار على التلفزيون الفرنسي خلال 30 عامًا

في الربيع الماضي، عندما اتخذ قراره بالترشح للرئاسة، كان إريك زمور يهدف إلى الحصول على 8 إلى 10٪ من الأصوات الفرنسية. لكن هوسه بالعنصرية ضد المسلمين والمهاجرين والجزائريين بصفة خاصة حالوا دون تحقق حلم التربع على كرسي الاليزيه.

لم ير إيريك زمور أن مسألة القوة الشرائية تشغل الفرنسيين قبل كل شيء. وبدل ذلك راح ينادي إلى طرد الجزائريين وكل المسلمين والمهاجرين من الأراضي الفرنسية. ورغم ردة الفعل الرافضة لأفكاره التي تلقاها من الشارع الفرنسي إلا أنه استمر في عدوانيته وأفكاره العنصرية.

وتسببت مواقف العنصري زمور في حدوث تباينات في معسكره، لا سيما عندما دعا الى طرد المهاجرين الأوكرانيين من أصول افريقية.

في مساء الجولة الأولى من الرئاسيات الفرنسية، كانت الصفعة عنيفة. تم إقصاؤه بنسبة 7.2٪ “. وبث أنصاره الذين لم يتجاوزوا ألف شخص فيديو أظهروا فيه خيبتهم بعد خسارة مرشحهم العنصري.

ايريك زمور، الخاسر الذي كان يحلم بأن يكون في موقع قوة، تحطمت طموحاته. لكن ورغم ذلك وعد أنصاره بمواصلة القتال والانطلاق في التحضير للانتخابات التشريعية الفرنسية في جوان المقبل.

وقد دعا المرشح اليميني المتطرف ناخبيه للتصويت لمارين لوبان باسم محاربة الهجرة. ومع ذلك ، فقد أكد طوال الحملة الانتخابية أن منافسه في حزب RN “ليس لديه فرصة” للفوز ضد إيمانويل ماكرون.

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