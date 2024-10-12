إيريك شال: “ارتكبنا أخطاء تكتيكية وينتظرنا عمل بدني كبير”

اعترف المدرب الجديد لفريق مولودية وهران، إيريك شال، بالنقص البدني الكبير الذي يعاني منه لاعبوه، وذلك، عقب الهزيمة أمس الجمعة، أمام مولودية الجزائر.

وفي الندوة الصحفية التي عقدها بملعب “نيلسون مانديلا” اثر السقوط بهدف من دون مقابل، برسم الجولة الـ 4 من البطولة، قال شال: “كخطوة أولى علينا تطوير الأمور الجيدة التي قمنا بها أمام المولودية، خاصة الاستحواذ والتحركات في المرحلة الأولى”.

قبل أن يضيف مدرب منتخب مالي السابق: “بعدها علينا القضاء على نقاط الضعف. هدف المولودية جاء بعد خطأ تكتيكي، وسجل علينا رقم 10 (يقصد نعيجي) هدفا رائعا”.

وواصل إيريك شال: “أظن أننا كنا جيدين في المرحلة الأولى. ولكن تراجعنا بدنيا والعمل الكبير سيكون بدنيا.. على العموم شاهدت أمور جيدة ولكننا ارتكبنا بعض الأخطاء التكتيكية الصغيرة”.