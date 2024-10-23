إيريك شال: “ينتظرنا عمل كبير وسنعمل على خلق صعوبات لبارادو”

أكد مدرب مولودية وهران، إيريك شال، أن فريقه يستهدف تحقيق فوز جديد في الرابطة المحترفة، عندما يواجه نادي أتلتيك بارادو، في إطار الجولة السابعة من الرابطة المحترفة.

وصرّح المدرب إيريك شال، لوسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، على هامش الحصة التدريبية بملحق ملعب ميلود هدفي: “نعمل على تصحيح العديد من الأخطاء التي وقعنا فيها خلال المواجهة الأخيرة أمام شبيبة القبائل”.

وأضاف مدرب الحمراوة: “نحضّر بالشكل اللازم تحسبا لمواجهة أتلتيك بارادو. وسنعمل على خلق صعوبات لهم، خاصة وأن الفريق يمتلك تعدادا جيدا”.

وتابع: “نركز حاليا على روح المجموعة وتطوير الأداء الهجومي للفريق. وعودة اللاعب باكو إلى المنافسة تُسعدنا لأنه سيبعث روح المنافسة من جديد”.

وختم المدرب إيريك شال: “فزنا بمباراة أمام شبيبة القبائل، ولم نقم بأي شيء لحد الآن. سنخوض المواجهة المقبلة أمام أتلتيك بارادو بهدف تحقيق النقاط الثلاث”.