إيريك شال: “أريد أن أجعل من مولودية وهران فريق تنافسي وأستهدف التتويج بالألقاب”

رفع المدرب، إيريك شال، التحدي بعد تعيينه على رأس العارضة الفنية لنادي مولودية وهران.

وصرح المدرب الفرانكو مالي، إيريك شال، اليوم الأربعاء، خلال تقديمه لوسائل الإعلام، بقاعة المؤتمرات بملعب ميلود هدفي: “طالبت بمهلة للتفكير بخصوص عرض “الحمراوة”، وهذا أمر عادي، اخترت الفريق دون تردد”.

وأضاف المتحدث: “قبلت عرض مولودية وهران لأنه ناد كبير ويمتلك مقومات النجاح، ولدي فكرة عن تعداد الفريق”.

وواصل شال تصريحاته: “أريد أن أجعل من مولودية وهران فريقا تنافسيا، يستهدف التتويج بالألقاب”.

وأردف: “طاقمي الفني سيتكون من المدرب، إيدي تابوبي، مساعداً أول، و يوسف لطرش مساعدا ثان. أما مدرب الحراس فقد وقع اختياري على المدرب دانيال بادوفاني، حيث سبق له العمل مع طاقمي منذ 10 سنوات”.