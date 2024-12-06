إيريك شيل: “وضعيتنا صعبة لكننا جاهزون للعودة إلى السكة الصحيحة”

أبدى مدرب مولودية وهران إيريك شيل تفاؤله الكبير بالفوز بالنقاط الثلاث عندما يستضيف اتحاد بسكرة في الجولة المقبلة.

وقال إيريك شيل في تصريح أدلى به، اليوم الجمعة، خلال الحصة التدريبية التي جرت بملحق ملعب ميلود هدفي بوهران: “أعترف بأن الوضعية صعبة بعد 3 مباريات، ليست نهاية العالم، ما زلنا نحضّر بطريقتنا الخاصة، وهو ما قد يفيدنا على الاستقرار بشكل أكبر”.

وأضاف إيريك شيل: “عانينا كثيرا من سلسلة الإصابات، لكن بعض المصابين يعودون تدريجيا، لا أعرف من سيلعب في التشكيلة الأساسية، سنرى في الساعات القادمة”.

وأردف مدرب الحمراوة: “يجب علينا التركيز والعمل بديناميكية أكبر، نواصل التحضير لمواجهة بسكرة وسنعمل على الاحتفاظ بالنقاط الثلاث بميداننا”.

وختم تصريحاته: “المباراة ستكون قوية و صعبة وفي حال الفوز بها، ستمنحها ثقة أكبر، لهذا لا أريد تضييع نقاطها”.