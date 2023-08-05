إيريناف تتدعم بورشات إصلاح سفن جديدة

تعول مؤسسة تصليح البواخر “إيريناف” على تعزيز مكانتها من خلال افتتاح ورشات جديدة لتصليح وبناء السفن، من بينها ورشة ذات بعد دولي.

وتهدف المؤسسة، بهذا القرار، إلى تلبية الطلب الوطني في مجال صيانة السفن، وبالتالي تقليل اللجوء إلى خدمات الورشات الأجنبية.

وأكد الرئيس المدير العام للمؤسسة، عبد العزيز تزارورت، في حوار مع وكالة الأنباء، أن المؤسسة تتطلع اليوم، بفضل استثمارات معتبرة يجري تجسيدها لإنجاز ورشات إصلاح جديدة بكل من وهران وجيجل وبجاية بشكل خاص، الى تغطية “100 بالمائة من الطلب المعبر عنه وطنيا في مجال إصلاح السفن” على المدى القصير.

مضيفا أن المؤسسة، قامت في ذات الإطار مؤخرا بإطلاق أشغال أهم مشروع لها منذ سنوات على مستوى ميناء أرزيو (وهران) والمتمثل في ورشة إصلاح وبناء السفن، هي الأكبر في الجزائر. حيث تتربع على مساحة 5 هكتارات.

وستجهز هذه المنشاة ذات البعد الدولي والتي تضم ثمان ورشات بناء واصلاح، بحوض جديد لإصلاح السفن بسعة 20 ألف طن وبطول 220 م.

ويعتبر هذا الحوض أكبر من ذلك الموجود بميناء بجاية، والذي يحد حاليا أهم ورشة لإصلاح السفن على مستوى الساحل الجزائري.

كما تتوفر المؤسسة العمومية إيريناف، التي تأسست سنة 1987 خلفا للشركة الجزائرية لإصلاح وبناء السفن “ساركوس”، على ثلاث وحدات وهذا بكل من الجزائر ووهران وبجاية، وتوظف أزيد من 1000 عامل.

وكشف الرئيس المدير العام للمؤسسة أن انجاز ورشة أرزيو التي تندرج في إطار مشروع أكبر والمتعلق بتوسعة الميناء، يتطلب غلافا ماليا قوامه 20 مليار دج.

وفيما تتكفل المؤسسة المينائية لأرزيو بإنجاز الارصفة ستقوم مؤسسة إصلاح السفن “إيريناف” بأشغال بناء مرافق بناء وإصلاح السفن. حيث يرتقب تسليم المشروع في ظرف 15 شهرا وفق شروح المسؤول ذاته.

وبهذا المشروع ستغطي المؤسسة السوق الوطني لإصلاح السفن بنسبة 100 بالمائة0. وسيكون بإمكانها الانفتاح على السوق الدولية.

كما لفت المسؤول إلى الوضعية المالية الجيدة للمؤسسة، وأفاد بأن رقم أعمالها لسنة 2022 قدر ب 487ر2 مليار دج. أي بارتفاع قدرت نسبته 14 بالمائة بالمقارنة مع ذلك المسجل سنة 2021.

كما أكد في السياق ذاته على “إرادة السلطات العمومية لخلق بيئة مناسبة لتطور قطاع بناء وإصلاح السفن” في الجزائر.