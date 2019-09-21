“إير فرانس” و”دوبروي” تنسحبان من صفقة شراء “إيغل أزور”

كشف موقع “إير جورنال” المختص في شركات الطيران عن إنسحاب كل من شركة “إير فرانس” ومجمع “دوبروي” من صفقة شراء “إيغل أزور”.

وأفاد موقع “إير جورنال” أن شركة الخطوط الجوية الفرنسية”إير فرانس” ومجمع “دوبروي” قررا التراجع عن عرضهما لشراء شركة الطيران الفرنسية المفلسة “إيغل أزور”.

وذلك بعد إنتهاء الفترة المحددة التي منحتها المحكمة للشركات الراغبة في شراء “إيغل أزور” لتحسين عروضها وفقا لشروط محددة.

وأشار نفس المصدر أن كل من شركة “إير فرانس” ومجمع “دوبروي” لا يمكنها في الوقت الحالي تقديم عرض شراء كلي مع المحافظة على موظفي شركة “إيغل أزور”.