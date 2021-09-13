إيزماني يوقع 3 مواسم لمولودية الجزائر

وقع الظهير الأيسر محمد إيزماني على عقد يربطه بفريق مولودية الجزائر لمدة ثلاث مواسم قادما من فريق مولودية وهران

وكان المدافع الأيسر لفريق مولودية وهران إيزماني قد أكد أنه تنازل على رواتب 5 أشهر كاملة مقابل فسخ عقده مع فريقه السابق بعد إتفاقه مع رئيس النادي طيب محياوي.