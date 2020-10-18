إيزيبيو: “أوناس لاعب إستثنائي وسيقدم ما كنا نفتقده في الفريق”

الرياضة
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إيزيبيو: “أوناس لاعب إستثنائي وسيقدم ما كنا نفتقده في الفريق”
بقلم كريم تيغرمت

أثنى مدرب كالياري، إيزيبيو دي فرانشيسكو، على مستقدمه الجديد آدم أوناس كاشفا من جهة أخرى ما ينقصه في طريقة لعبه.

وصرح إيزيبيو، لإذاعة “راديولينا” الإيطالية: “أوناس صاحب قدرات استثنائية، يجيد المراوغة، وتقديم التمريرات الحاسمة، سيزيد الكفاءة الفنية لفريقينا، وهذا ما كنا نفتقده”.

وأضاف: “يجب أن يكون في قمة لياقته البدنية، لم ينضم للتشكيلة في السابق لعدم اكتمال أوراقه، لكننا ندرس اشراكه في المباراة القادمة”.

وبخصوص النقائص التي يراها في الدولي الجزائري، صرح إيزيبيو دي فرانشيسكو: “كان معتادا على اللعب لنفسه، لكن يجب أن يندمج مع الآخرين بشكل أكبر”.


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