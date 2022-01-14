إيسكوبار حكما لمباراة الجزائر وغينيا الإستوائية

كشف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عن راباعي التحكيم الذي سيدير مباراة الجزائر، وغينيا الاستوائية ضمن “كان” الكاميرون 2021.

وسيدير هذه المواجهة الحكم ماريو ألبيرتو ايسكوبار (غواتيمالا)، بمساعدة الفيس غيي نوبيي (كاميرون)، وعيسى يايا (التشاد).

كما أختير البوتسواني جوشوا بوندو، كحكم رابع في هذا اللقاء الذي يدخل ضمن الجول الثانية من دور مجموعات “كان” الكاميرون.

يذكر أن المباراة التي ستجمع المنتخب الجزائر، بغينيا الإستوائية، ستلعب يوم الأحد المقبل، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.