إيسوفو دايو: “الجزائر حرمتنا من المونديال وجاهزون لمباراة الغد”

توعد لاعب بوركينافاسو، إيسوفو دايو، المنتخب الجزائري، قبل الصدام القوي، المرتقب بين المنتخبان غدا السبت، برسم الجولة الـ 2 من المجموعة الـ 4، لنهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

وأوضح مدافع نادي نهضة بركان المغربي، بأن منتخب بلاده أمامه دين لتسديده أمام المنتخب الجزائري. وقال: “سنقدم كل شيء في لقاء الغد، من أجل شعبنا ولأجلنا ومشوارنا.. الجزائر دائما ما حرمتنا من التأهل إلى المونديال وهذا ما بقي شوكة في حلقنا”.

وواصل إيسوفو دايو، في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الجمعة. تحسبا لمباراة الغد: “لا يوجد ضغط، نحن جاهزون.. نعلم أن الجزائر، تملك مهاجمين أقوياء علينا إظهار ما يمكننا القيام به وسيكون لقاء كبيرا”.

للإشارة فإن الخضر كانوا قد تأهلوا إلى مونديال 2014، على حساب بوركينافاسو، في اللقاء الفاصل، كما أنهم تصدروا مجموعة نسخة 2022 التي ضمت “الخيول البوركينابية” قبل خسارة اللقاء الفاصل أمام الكاميرون.