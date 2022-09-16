إيطاليا: أمطار غزيرة تُخلف 7 قتلى!

لقي 7 أشخاص على الأقل حتفهم في إيطاليا، جراء أمطار غزيرة ضربت وسط البلاد، متسببة بفيضانات في الشوارع والمنازل.

وقال المتحدث باسم رئيس جهاز الدفاع المدني الإيطالي، فابريتسيو كورسيو، اليوم الجمعة: “لدينا بحسب الإدارة المحلية حصيلة أولية تفيد بسبعة قتلى. فقد عُثر للتو على الجثة السابعة”.

كما فقد أثر 3 أشخاص آخرين، بينهم طفل يبلغ 6 أعوام كان مع والدته في السيارة. وأنقذ عناصر الإطفاء الأم لكن قوة تيار المياه جرفت الطفل.

وتتمثل المناطق الأكثر تضررا في مقاطعة أنكونا، والميناء المطلّ على البحر الأدرياتيكي، وأومبريا.

وفي مقاطعة أنكونا، حرمت مناطق كثيرة من التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات، وأغلقت المدارس أبوابها الجمعة في المناطق الأكثر تضررا.

وهطلت نحو 400 ملم من الأمطارمساء الخميس خلال ساعتين، وهي كمية تتساقط عادة خلال ستة أشهر في هذه المنطقة، حسب ذات المصادر.