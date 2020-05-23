إيطاليا: إنخفاض ملحوظ في عدد الإصابات والوفيات اليومية بكورونا

أعلنت السلطات الصحة في إيطاليا، اليوم السبت، عن تسجيل 119 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و669 إصابة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتعرف هذه الحصيلة، انخفاضا ملحوظا في عدد الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وارتفع العدد الإجمالي لضحايا كورونا في إيطاليا إلى 32735، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

بينما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في إيطاليا منذ بدء تفشي المرض، 229327، وهو سادس أعلى رصيد عالمي بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.